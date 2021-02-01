Ученые спрогнозировали начало эпидемии гриппа

Меры по сдерживанию COVID-19 привели к ослаблению общего иммунитета к другим вирусным заболеваниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующей зимой может начаться эпидемия гриппа по всему миру. Причиной ее станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.

Ограничительные меры в период пандемии привели к тому, что в этот осенне-зимний сезон резко сократилась заболеваемость гриппом, рассказал «Известиям» заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев. «Как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, включая грипп. В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом», — подчеркнул специалист.

Кроме того, экспертное сообщество ставит под вопрос эффективность вакцинации от гриппа. С 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года было собрано почти в сто раз меньше геномных последовательностей вируса по сравнению с тем же периодом годом ранее, заявили специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона. По их словам, ученые могли пропустить штаммы, которые будут циркулировать в Северном полушарии в следующем сезоне. Это приведет к крупномасштабной эпидемии гриппа.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в конце следующего года. По его словам, технология создания подобных вакцин уже отработана и сейчас ее начинают приспосабливать под различные варианты вируса гриппа и COVID-19. Клинические испытания препарата начнутся в начале 2022 года.