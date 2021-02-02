В Кургане вскрылся массовый обман с маткапиталом

Челябинская семья лишилась маткапитала в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области массово обманывают семьи с маткапиталом. В числе пострадавших оказались жители Челябинской области. Одна из них — Оксана З., — рассказала свою историю URA.RU.

«Увидела в соцсети объявление об обналичивании маткапитала. Обратилась в курганское агентство [по ул. Ленина, 17]. Составила доверенность на одного из сотрудников. Съездили в банк и сняли займ, предоставленный агентству. На эти деньги был куплен дом в Петуховском районе в селе Октябрьское», — рассказала Зверьева.

Ее супруг пояснил, что потом они вернулись домой в Челябинскую область, куда им были отправлены документы на жилье. По договоренности, этот дом сотрудница агентства Маргарита должна была продать, а наличные средства отдать семье. «Но риэлтор и никто в агентстве не отвечал на звонки. Когда я поехал посмотреть дом, то поразился. Это аварийное жилье, с развалившейся печкой. Стоит тысяч 80 в лучшем случае [размер маткапитала 616 тысяч рублей]», — пояснил мужчина.

Обращаться в полицию семья опасается. Юрист пояснил, что они могут пойти как соучастники, так как обналичивание маткапитала запрещено.

В агентстве недвижимости URA.RU ответили, что в махинациях не замешаны. При покупке домов в районах области они запрашивают документы на дом. «В обязательном порядке имеется коллегиальное заключение администрации района (не сельсовета), где говорится о том, что дом пригоден для проживания. В комиссию входят и сотрудники мэрии, и других ведомств», — отметили в агентстве. Там также обратили внимание, что перед сделкой клиенты дают расписку в том, что дом они видели и согласны его приобрести. При этом сотрудницы Маргариты в агентстве нет.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом. Более 440 сделок с маткапиталом оказались фиктивными, покупалось ветхое жилье. По словам губернатора, это были мошеннические сделки.