Челябинский губернатор Текслер отправил в отставку замминистра

Александр Раевский уволился по собственному желанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра сельского хозяйства Александра Раевского. Соответствующий документ подписан 2 февраля и опубликован на правовом портале.

«Освободить Раевского Александра Алексеевича от замещаемой должности заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, — говорится в документе. — Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы с 8 февраля». В постановлении указано, что Раевский увольняется по собственному желанию.

О причинах решения Раевского уйти из министерства не сообщается. Источник URA.RU в правительстве сообщил, что у него возникли проблемы со здоровьем. Связаться с Раевским не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Раевский начинал работать в правительстве области с 1999 года, когда регионом руководил Петр Сумин. До 2003 года он занимал должность заместителя председателя комитета по экономике. Восемь лет был заместителем председателя областного избиркома, после работал в коммерческих структурах. Вернулся в правительство области в марте 2014 года, уже при губернаторе Борисе Дубровском, и занял пост замминистра сельского хозяйства.