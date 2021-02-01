Экс-кандидата в пермские губернаторы будут судить за митинг

Константин Окунев принимал участие в акциях в поддержку Навального Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Экс-кандидат в губернаторы Пермского края, политик Константин Окунев будет доставлен в суд за участие в несанкционированном шествии 31 января в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов.

«Окунева задержали в отделе полиции Свердловского района и сейчас везут в суд. Скорее всего, в Свердловский. Сообщает его сын. Видимо, хотят осудить по ч.2 ст. 20.2 [КоАП РФ, незаконная организация акции 31 января]. Юрист вроде у него есть», — сообщил Ухов.

Ранее на своих страницах в соцсетях Окунев написал, что его вызвали в отдел полиции №7 ОМВД Свердловского района Перми. «Честно говоря, не понимаю, в каком качестве и с какими последствиями. Очень хотели поговорить со мной вчера, видимо, по горячим следам после воскресного шествия», — отметил политик.

Получить комментарий Окунева не удалось, он не ответил на звонок и на вопрос, отправленный ему через мессенджер корреспондентом URA.RU. В Свердловском райсуде Перми агентству пояснили, что пока протокол об административном задержании Окунева к ним не поступал. Агентство также направило запрос в пресс-службу ГУ МВД края.

Политик принимал участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального, которые прошли в Перми 23 и 31 января. Официально ни пермская полиция, ни власти не называют количество участников митингов и количество задержанных. По данным портала «ОВД-Инфо», в Перми были задержаны 83 человека. В пермском штабе Навального заявляли о 77 задержанных.

Окунев выдвигался на участие в выборах губернатора Пермского края 2017 года от партии «Города России», но не смог пройти муниципальный фильтр. Он также являлся депутатом законодательного собрания Пермской области и края нескольких созывов, входил в так называемую оппозиционную группу депутатов.