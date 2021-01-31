В Перми скрывают число задержанных на незаконном митинге

В Перми сотрудники МВД стали задерживать участников незаконной акции уже через несколько минут после ее начала Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Пермская полиция и региональные власти не раскрывают данные о числе задержанных во время незаконного митинга 31 января. Представители исполнительных органов власти также не озвучивают даже примерное число участников воскресной акции.

«Информацией для СМИ не располагаем», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю второй день подряд на любые вопросы, касающиеся митинга. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края также не озвучивают какие-либо данные и рекомендуют обратиться в региональный полицейский главк.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что полиция не раскрывает данные о числе задержанных из-за отсутствия договоренностей с краевой администрацией. На это в ведомствах отвечают URA.RU точно так же, как и на вопросы о числе участников и задержанных.

По данным портала «ОВД-Инфо», в Перми были задержаны 83 человека. Пермский штаб Навального сообщает, что располагает данными о 77 задержанных. При этом, как там заявляют, в шесть отделов Перми суммарно доставили 300-380 человек (12 автобусов).

Количество участников акции 31 января, которую не попытались согласовать, не называется. 23 января, по различным данным, в Перми в акции приняли участие от двух до пяти тысяч человек. Поводом для ее проведения, как и предыдущей незаконной акции 23 января, стал арест блогера Алексея Навального, а также публикация фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, посмотрели более 105 млн человек (по альтернативным данным — три миллиона). 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему и он планирует там открыть отель.