В Свердловской области сняли ограничения по COVID для студентов

В Свердловской области с дистанционного обучения возвращаются студенты колледжей и техникумов. Об изменении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
«В числе решений штаба: выход с дистанта студентов колледжей и техникумов, а также возвращение к полной загрузке частных детских садов, которые сейчас работают с 50-процентной наполняемостью. Они смогут вернуться к полноценной работе с понедельника, 8 февраля. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности», — написал Куйвашев.
Ранее с дистанционного обучения вышли школьники всех возрастов. Решения о выходе на очное обучение для студентов вузов учебные заведения региона принимают самостоятельно.
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