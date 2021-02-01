01 февраля 2021

В Свердловской области сняли ограничения по COVID для студентов

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Студенты колледжей и техникумов начнут учиться очно с 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области с дистанционного обучения возвращаются студенты колледжей и техникумов. Об изменении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«В числе решений штаба: выход с дистанта студентов колледжей и техникумов, а также возвращение к полной загрузке частных детских садов, которые сейчас работают с 50-процентной наполняемостью. Они смогут вернуться к полноценной работе с понедельника, 8 февраля. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности», — написал Куйвашев.

Ранее с дистанционного обучения вышли школьники всех возрастов. Решения о выходе на очное обучение для студентов вузов учебные заведения региона принимают самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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