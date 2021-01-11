Регионы УрФО отменяют дистанционную учебу в школах

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
С 11 января большинство уральских школьников вернулись в кабинеты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регионы Уральского федерального округа начали отказываться от дистанционного обучения, введенного в школах из-за пандемии коронавируса. С 11 января за парты вернулись все ученики Свердловской и Тюменской областей, а в ЯНАО и Курганской области дистант отменили для большинства школьников.

«Режим дистанционного обучения для учащихся 6-10 классов закончится для всех школ с 11 января», — сообщили в оперативном штабе Тюменской области. Такое же решение приняли власти Свердловской области, объявил ранее губернатор Евгений Куйвашев. Школы и техникумы Пермского края также вернулись к традиционному формату учебы с 11 января, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На Ямале массовый дистант отменен, однако дети по желанию могут уйти на заочное обучение. «Для этого родители могут написать заявление с обоснованием: если в доме живут престарелые члены семьи, беременные, есть хронические заболевания у ученика или домочадцев и так далее», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Курганская область сохранила дистанционку лишь в двух городах — Кургане и Шадринске. Там из дома продолжат учиться 5-8 классы. В ХМАО до 31 января дистант будет действовать для школ, где есть случаи коронавируса или где плотность учеников превышает норму Роспотребнадзора. 1-5 классы при этом учатся очно.

Единственным уральским регионом, где оперативный штаб не вводил дистант в школах, стала Челябинская область. По поручению губернатора Алексея Текслера школьники ушли на досрочные каникулы с 28 декабря. Глава региона подчеркивал, что о вводе карантина из-за коронавируса речи быть не может.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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