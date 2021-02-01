Чиновники Ишима не захотели объяснять, за какие заслуги сын бизнесмена получил поездку на губернаторскую елку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Ишима Тюменской области отказались отвечать на вопросы журналистов о скандале, связанном с сыном бывшего депутата Ишимской городской думы. Ранее подростка отправили на губернаторскую елку вместо другого мальчика. В ответе на запрос URA.RU директор департамента по социальным вопросам проигнорировала ключевые вопросы.

«В 2020 году в новогодней елке для одаренных детей Тюменской области „Губернаторская елка“ приняли участие 16 детей и подростков, проживающих в городе Ишиме. Все участники делегации являются победителями и призерами олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей и спортивных соревнований. Критерия по статусу семьи при отборе участников не предусмотрено», — значится в ответе директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежды Сабаевой на запрос URA.RU. При этом чиновница проигнорировала другие конкретные вопросы агентства. В частности, просьбу указать, где был опубликован протокол отбора участников «Губернаторской елки» и то, за какие заслуги они получили билеты на нее.

Ранее URA.RU писало о скандале, связанном с направлением юных ишимцев на главный новогодний праздник региона. История вызвала большой общественный резонанс: в социальных сетях ее обсуждение собрало сотни комментариев. По информации активиста Владимира Воронина, в число делегатов вошел сын бывшего депутата Ишимской городской думы. Якобы мальчика направили на праздник как ребенка из малообеспеченной семьи, несмотря на высокие доходы его отца.

При этом протокол заседания по определению тех детей, которые отправятся на елку, опубликован не был. На сайте школы также нет информации о делегатах.