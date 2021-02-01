В ХМАО коммунальщикам придется заплатить за плохую уборку снега

В Сургуте управляющие компании не успевают убрать снег после снегопадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четыре управляющие компании Сургута (ХМАО) оштрафованы за плохую уборку снега во дворах. Это «ДЕЗ ВЖР», «ДЕЗ ЦЖР», «Сервис-3» и «РЭУ-8», рассказал начальник отдела административного контроля Сургута Максим Салий.

«Своевременная очистка территорий сейчас самый главный вопрос. По правилам благоустройства Сургута, когда снега выпало больше 8 см за раз, очистка должна быть проведена в течение 10 дней. После обильных снегопадов мы проверили территории и там, где чистка не проводилась, вызвали на протокол управляющие компании», — пояснил URA.RU чиновник.

Салий добавил, что управляющим компаниям грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Еще пять коммунальщиков ждут решения административной комиссии. По всему Сургуту было обнаружено порядка 70 нарушений. «Управляющие компании оправдываются недостатком техники, морозами и так далее. Но это не оправдание», — заключил начальник контроля.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО утонули в снегу из-за бездействия коммунальщиков. Управляющие компании не справляются с вывозом снега в нескольких городах округа.