Чиновница из ЯНАО бросила работу ради должности сексолога

Светлана Фаст утверждает, что у подростков отсутствует сексуальное воспитание фото: Светлана Фаст, «ВКонтакте»

В департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО освободился пост заместителя начальника управления. Занимавшая эту должность Светлана Фаст решила стать сексологом. Она также сменила место жительства.

«Я переехала в Санкт-Петербург. Планирую заниматься сексологией и психологией с подростками, так как сексуальное воспитание у них напрочь отсутствует», — рассказала Светлана изданию «МК-Ямал». В департаменте молодежной политики и туризма эту информацию подтвердили. «Да, она ушла по собственному желанию, но чем будет заниматься, нам не известно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее еще одна чиновница из ЯНАО сменила род деятельности. Бывшая руководительница управления по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя Оксана Реймер перешла на работу в городской Молодежный центр креативных пространств и творческого развития «Арт-резиденция».