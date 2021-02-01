Чиновница мэрии Нового Уренгоя стала директором арт-резиденции

Оксана Реймер руководила молодежным управлением мэрии Нового Уренгоя с 2014 года Фото: личная страница Оксаны Реймер «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывшая руководительница управления по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Оксана Реймер возглавит городской Молодежный центр креативных пространств и творческого развития «Арт-резиденция». Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к администрации газовой столицы.

«Реймер назначена директором арт-резиденции — Молодежного центра креативных пространств и творческого развития», — сообщили собеседники в Новом Уренгое. По мнению инсайдеров, таким образом были решены сразу два вопроса: куда пристроить грамотного и опытного специалиста и заполнить имеющуюся вакансию главы муниципального учреждения.

В пресс-службе мэрии официально подтвердили назначение Реймер. Должность руководителя центра «Молодежный», на базе которого создана арт-резиденция, длительное время оставалась вакантной.

Связаться с руководством молодежного центра Нового Уренгоя не удалось. По указанному телефону учреждения на звонки агентства никто не ответил.

Ранее сообщалось, что новым начальником управления по работе с молодежью и общественностью Нового Уренгоя стал менеджер «Газпром добыча Ямбург» Александр Норка. Управление входит в новую структуру администрации — Департамент социальной политики.

По данным источников URA.RU, реформирование административных структур, инициированное мэром Андреем Вороновым, стало частью большого эксперимента окружных властей. Санкцию на смену ключевых чиновников, реорганизацию департаментов и укрупнение территорий мэр получил якобы от губернатора Дмитрия Артюхова.