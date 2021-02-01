Инсайд: новый мэр Сургута изменит отношение власти и бизнеса

Источники агентства считают, что отношения чиновников и бизнеса нуждаются в перезагрузке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Бизнес-сообщество Сургута ждет, что будущий мэр, которым с высокой долей вероятности станет депутат думы ХМАО Андрей Филатов, перестроит отношения власти и бизнеса. Об этом URA.RU рассказали источники в политсреде города.

«Филатов — это человек, который занимается бизнесом с начала девяностых (согласно официальной биографии Филатова, он в бизнесе с 1992 года — прим. ред.) и понимает, как работает предпринимательство, какая реальная, а не фиктивная помощь требуется бизнесу, какие там боли и страхи. По сути, все бывшие мэры про бизнес знали гораздо меньше или вовсе ничего, так что стоит ждать серьезных подвижек в этом смысле», — рассказал URA.RU информированный источник.

Депутат местной думы Василий Птицын конкретизировал проблемы, решения которых он ждет от будущего мэра. По его словам, в Сургуте их накопилось достаточно. «На протяжении пяти лет ни одного земельного участка на аукцион выставлено не было. Причем об этом говорят все застройщики. Также не было заключено ни одного муниципального контракта на строительство общественно значимых объектов, например, школ. Изменение этих конструкций — в силах мэра», — считает депутат. Другой депутат, попросивший об анонимности, добавил, что в случае выбора Филатова на должность мэра стоит ждать и «новых договоренностей власти и бизнеса, что хорошо отразится на бизнес-атмосфере города». При этом народный избранник отказался конкретизировать, о каких именно договоренностях идет речь.

Ранее URA.RU писало, что Филатов подаст документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Сургута в ближайшие дни. А после своего официального выдвижения он проведет встречи с известными сургутянами, лидерами общественных объединений, депутатами и представителями элиты города.