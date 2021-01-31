Элиты договорились о будущем мэре Сургута

Кресло главы Сургута пустует с 9 декабря, когда стало известно об отставке Вадима Шувалова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Региональные власти и политические тяжеловесы договорились о том, как будут проходить и чем закончатся выборы мэра Сургута. Основной кандидат подаст документы в ближайшие дни, а флешмоба с десятками претендентов не будет. Главное, в чем сошлись интересанты — главой города должен стать человек с опытом работы и выборы — не место для пиара.

Имя мэра Сургута будет названо 27 февраля, то есть ровно через 80 дней после увольнения с поста главы города Вадима Шувалова. Непубличный сценарий, ставший результатом договоренностей политических игроков, таков: основной кандидат, поддерживаемый региональными властями, подаст документы в ближайшие дни.

Андрей Филатов в думе ХМАО возглавляет комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«В первую неделю февраля депутат думы Югры Андрей Филатов планирует подать заявку на конкурс по определению главы Сургута. Его кандидатура на пост главы муниципалитета обсуждалась между губернатором Натальей Комаровой со всеми ключевыми для Сургута политическими стейкхолдерами и получила поддержку на всех уровнях. Также известно, что после своего официального выдвижения Филатов планирует провести ряд встреч с известными сургутянами, лидерами общественных объединений, депутатами городской, окружной, Тюменской и Государственной Думы, другими представителями элит города, кому не безразлична судьба Сургута и его будущее развитие», — считает инсайдер. Получить комментарии самого Филатова на момент подготовки материала не удалось — депутат не ответил на звонки журналиста URA.RU

О том, что именно Филатов является главным кандидатом на пост мэра Сургута, обсуждалось вскоре после отставки Шувалова. Его документы наблюдатели ждали еще в период работы первой конкурсной комиссии. Однако, из-за смерти первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина, Филатов стал рассматриваться в качестве фигуры, способной занять должность вице-губернатора. Но потом губернатором Натальей Комаровой была избрана иная модель структуры правительства, с одним первым заместителем Алексеем Шипиловым, а полномочия Бухтина распределили. Таким образом, участие Филатова в выборах мэра Сургута вновь стало актуальным.

Комиссия выборщиков на треть состоит из чиновников, на треть из общественников и еще на треть — из депутатов думы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник URA.RU, связанный с работой комиссии выборщиков, спрогнозировал и дальнейшее развитие событий. «Сценарий по выборам будет примерно такой: большого количества кандидатов не будет (во время первого конкурса, документы подали 66 человек, включая безработных, домохозяек и электриков — ред.), но, например, ЛДПР выдвинет несколько кандидатов. Будут и новые скандалы и судебные дела, инициированные одним из кандидатов — либерал-демократом Евгением Барсовым», — считает собеседник агентства. Барсов на момент написания новости не ответил на вопросы журналиста URA.RU о своих планах на новый конкурс.

Руководитель фракции ЛДПР в региональной думе Виктор Сысун отказался называть фамилии однопартийцев, желающих занять кресла мэра Сургута, но признал, что желающие есть. «Есть несколько кандидатур, которые проявляют желание [выдвинуть свои кандидатуры на конкурс], но пока согласования ни у кого не было, поэтому комментировать не готов», — заявил Сысун. Он же добавил, что процесс согласования в партии — это многоэтапный процесс, а решение принимается коллегиально. Дозвонится до координатора регионального отделения ЛДПР — депутата Тюменской областной думы Артема Зайцева — не удалось. Источники в политическом истеблишменте считают, что документы на рассмотрение конкурсной комиссии может подать и депутат окружной думы Игорь Винников, но тот в разговоре с журналистом агентства заявил, что подобных планов у него нет.

«Я с большим уважением отношусь к жителям Сургута и считаю, что таким крупным городом, как Сургут, должен управлять человек с богатым управленческим опытом, имеющий поддержку на самых разных уровнях. У меня такого опыта нет, я не собираюсь подавать документы в конкурсную комиссию», — заявил Винников. А источник агентства внутри партии и вовсе раскритиковал кандидатов от ЛДПР, для которых «выборы мэра стали площадкой для пиара и осуществления каких-то личных целей, в ущерб интересов жителей».

По мнению политолога Андрея Шуклина, возврат к кандидатуре Андрея Филатова, как основного кандидата, вполне логичен. «Ясно, что управлять экономической столицей региона должен человек, имеющий кроме опыта работы и совершенно конкретный ресурс в виде поддержки со стороны губернатора. У Филатова такая поддержка есть, к тому же Филатов, когда занимался проблемами авиакомпании Utair, как член совета директоров, плотно работал с генеральным директором „Сургутнефтегаза“ Владимиром Богдановым (тот является акционером Utair -ред.), мнение которого, в вопросах Сургута, играет далеко не последнюю роль», — считает Шуклин.

Публичный сценарий выборов мэра Сургута прост: документы конкурсная комиссия будет принимать до 14 февраля, а уже 20 февраля комиссия произведет отбор кандидатов, изучив их документы и проведя собеседования. Затем сформированный шорт-лист кандидатов отдадут депутатам и 27 февраля на заседании думы имя мэра огласит председатель думы Сургута.