В Курганской области доля убыточных организаций составила 31% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Практически каждая третья организация в Курганской области работает в убыток. Об этом свидетельствуют данные 10 месяцев 2020 года от Свердловскстата. Выросла доля убыточных компаний и по сравнению с 2019 годом.

«В январе—октябре 2020 года доля убыточных организаций составила 31% и возросла на 4,6 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом 2019 года», — говорится в отчете. Доля убыточных предприятий в сфере деятельности гостиниц и общественного питания выросла с 33% до 66%, в сфере образования — с 28,6% до 42,9%, в области здравоохранения и социальных услуг — с 33% до 100%, в сфере транспортировки и хранения — с 22,2% до 33,3%. Лишь в некоторых сферах (строительство, сельское хозяйство, операции с недвижимостью и ряд других) доля убыточных организаций, наоборот, уменьшилась.

На конец октября 2020 года суммарная кредиторская задолженность всех организаций области составила почти 81,9 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность при этом выросла на 6,2%, до 3,06 млрд рублей. Сумма просроченных выплат поставщикам составила 1,5 млрд рублей, просроченных платежей в бюджеты всех уровней — 69,5 млн рублей, во внебюджетные фонды — 72 млн рублей. Задолженность по кредитам составила 51,5 млрд рублей, в том числе просроченная — 186,2 млн.

С января по ноябрь 2020 года в Курганской области зарегистрировано 418 новых организаций. Официально ликвидированных организаций значительно больше — 1162.