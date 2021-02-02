Разработчики предупредили о сливе данных из соцсетей мошенникам

Анонимности в интернете нет, уверены специалисты по кибербезопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Персональные данные пользователей всех социальных сетей могут попасть к мошенникам. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion (разработка DLP-систем для защиты от утечек информации) Владимир Ульянов в разговоре с URA.RU.

«Любой сервис собирает информацию о пользователях. Делается это для лучшей монетизации продуктов и услуг. Да, эти данные могут попасть к мошенникам вследствие банальной утечки информации внутри компании. Рано или поздно какой-нибудь сотрудник захочет украсть данные, чтобы перепродать их. Однако это проблема не только известных приложений, но и любой большой компании. Так что с этим ничего не поделаешь», — пояснил он.

С Владимиром Ульяновым согласен специалист по кибербезопаснсти Сергей Вакулин. Он подтвердил URA.RU, что информация о пользователях может попасть к мошенникам.

«Корпорациям нужны данные пользователей для маркетинговых целей. В первую очередь они собирают их для таргета (выделение из аудитории подходящих по определенным критериям пользователей, чтобы показать рекламу именно им — прим. ред.). Личные данные нужны, чтобы предлагать продукты и рекламировать товары. Есть вероятность, что информация о человеке попадет в руки злоумышленникам и хакерам. Но, по большей части, такая информация не представляет из себя ценности, так что человеку, которому нечего скрывать, переживать не нужно», — пояснил он.

Эксперт посоветовал скрываться в соцсетях, пользоваться VPN и браузером TOR. «Но даже местоположение может использоваться в таргете, есть сторонние сервисы, устанавливающие его. Так что анонимности в „белом“ сегменте интернета нет», — заключил он.

Ранее в соцсети TikTok обнаружили способ, которым могут воспользоваться мошенники, пишет телеканал 360. Основная проблема сервиса — в синхронизации контактов из телефонной книги и функцией приложения «Найти друзей».