Пушков заявил о намерениях Украины начать войну с РФ

Украинские националисты с помощью вступления в НАТО хотят развязать войну с Россией. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO спросил президента США, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. «Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — прокомментировал Пушков вопрос Зеленского.
Ранее Пушков заявил, что внешнеполитическая доктрина нового президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы усилить свое влияние на страны бывшего СССР, выступая против России. По его мнению, Байден планирует плотно заняться ближайшими соседями России, которые для Вашингтона являются удобным инструментом давления на Москву. Дипломат, в частности, пообещал активизацию при Байдене политики США в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и Узбекистана.
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