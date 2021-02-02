02 февраля 2021

Экс-глава Центра ядерной медицины объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве

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Экс-главу Центра ядерной медицины обвинили в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск экс-главу центра ядерной медицины Олега Козина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из столичных судов избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что Козину официально предъявлено обвинение, а решение об аресте не вступило в силу. Других подробностей дела не сообщается.

Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. По информации РБК, не позднее 2014 года он организовал преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях (например, ТД «Тагилоогнеупор») которые к настоящему моменту ликвидированы. С Козиным по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко. Он упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года. Демидов указывался в составе руководства ФЦПиРОЯМа уже после ухода Козина с поста директора и назначения на эту должность нового руководителя, Сергея Отрубчака.

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