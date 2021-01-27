Ученые создали препарат, мгновенно уничтожающий коронавирус

Новый препарат убивает коронавирус за минуту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турецкие ученые разработали препарат, который, по их утверждениям, способен уничтожить коронавирус всего за минуту. Он используется как спрей для носа и рта.

«Раствор убивает и излечивает вирус на тканях рта и носа. Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его проникновения в клетки и уменьшение количества вируса», — рассказал один из разработчиков Ахмет Умит Сабанджи изданию Daily Sabah. При этом раствор оказывает лечебное действие на клетки носа, убивая не только коронавирус, но и различные бактерии и грибки.

Ранее собственное лекарство от коронавируса разработали ученые в Венесуэле, где уже началось его массовое производство, сообщает RT. Разработать лекарство планирует российский ученый Леонид Ринк, который создавал вещества класса «Новичок», пишет телеканал 360. Также для лечения от коронавируса могут начать использовать препарат, назначаемый онкобольным.