Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией

Конфликты США с Россией могут привести к ядерной войне. Об этом глава американского стратегического командования Чарльз Ричард написал в статье для военного издания США.
«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости». Военный при этом не говорит о возможности нападения со стороны Америки. Ричард уверен, что Штаты не должны уступать этим странам, им следует активно конкурировать.
Уже названо предполагаемое поле боя при конфликте России и Америки, пишет телеканал «
Подписывайтесь на URA.RU в