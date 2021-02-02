02 февраля 2021

Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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США признали, что могут вступить в ядерную войну с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликты США с Россией могут привести к ядерной войне. Об этом глава американского стратегического командования Чарльз Ричард написал в статье для военного издания США.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия», — приводит слова Ричарда РИА «Новости». Военный при этом не говорит о возможности нападения со стороны Америки. Ричард уверен, что Штаты не должны уступать этим странам, им следует активно конкурировать.

Уже названо предполагаемое поле боя при конфликте России и Америки, пишет телеканал «Царьград». Ранее политик Алексей Пушков заявил, что Украина собирается развязать войну с РФ. При этом госдеп США уже пообещал ей экономическую и военную поддержку, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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