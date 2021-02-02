Лифты в одном из домов Челябинска стали опасны Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из домов Челябинска на улице Лесопарковой жильцов предупредили об опасности нахождения в лифте. Один из жителей разбрызгивает в лифте удушающий газ. Соответствующее объявление появилось подъезде дома, сообщили URA.RU читатели. Жилой комплекс на Лесопарковой относится к классу повышенной комфортности.

«Осторожно, хулиган, — говорится в объявлении. — В нашем доме, в 1 подъезде, предположительно на 19 этаже живет взрослый мужчина, который разбрызгивает в лифте неизвестный удушающий газ. Сам при этом не заходит». Далее перечисляются симптомы, которые могу появиться после отравления газом — кашель, удушье, потеря сознания. Сообщается, что есть пострадавшие.

Людей, особенно с детьми, пожилых и астматиков просят быть аккуратнее. Также вывешено фото мужчины, в маске, в зимней одежде, с распылителем в руках. Камера засняла момент, когда неизвестный нажал на кнопку распылителя. «Думали, что это шутка, — рассказал URA.RU читатель. — Утром спросил у консьержа, что это за объявления, а они появились на всех этажах. Оказалось, что это реальная история».

«Мы не знаем, кто вешал это объявление, — сообщили URA.RU в управляющей компании. — Это, скорее всего, сделали собственники». Как удалось выяснить агентству, объявление вывесили сами жильцы, чтобы предупредить соседей.

«Был такой инцидент, в лифте стало кому-то плохо. Серьезно никто не пострадал, — рассказал URA.RU один из жильцов. — Стали смотреть записи с камер, увидели мужчину». Другой жилец в разговоре с URA.RU предположил, что неизвестный мужчина панически боится заразиться коронавирусом и таким образом обеззараживает лифты. В полицию заявление пока не подано.

Такое объявление появилось на каждом этаже Фото: Сергей Иванов © URA.RU