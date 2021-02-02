Вице-губернатор региона Владислав Кузнецов провел семинар для сотрудников ведомств города и области. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кургана.
«Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов рассказал специалистам о диапазоне услуг инвестиционно-банковского бизнеса, финансовом консалтинге по вопросам корпоративных слияний и поглощений», — рассказали в пресс-службе. В семинаре участвовали сотрудники городских департаментов экономического развития, предпринимательства и торговли и финансов и имущества, представители регионального департамента экономического развития и Инвестиционного агентства Курганской области.
В мэрии отметили, что Кузнецов рассказал про основные составляющие маркетингового исследования при разработке бизнес-идеи, как рассчитывать технико-экономические обоснования инвестиционной модели и про методы принятия стратегических решений по развитию бизнеса в условиях риска и неопределенности. Организовал мероприятие городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. В ведомстве отметили, что цикл обучающих мероприятий будет продолжен.
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