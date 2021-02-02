02 февраля 2021
01 февраля 2021

Курганский вице-губернатор научил чиновников бизнесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Областной Думы. Курган, кузнецов владислав
Вице-губернатор Владислав Кузнецов провел семинар, посвященный бизнесу и инвестициям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор региона Владислав Кузнецов провел семинар для сотрудников ведомств города и области. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кургана.

«Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов рассказал специалистам о диапазоне услуг инвестиционно-банковского бизнеса, финансовом консалтинге по вопросам корпоративных слияний и поглощений», — рассказали в пресс-службе. В семинаре участвовали сотрудники городских департаментов экономического развития, предпринимательства и торговли и финансов и имущества, представители регионального департамента экономического развития и Инвестиционного агентства Курганской области.

В мэрии отметили, что Кузнецов рассказал про основные составляющие маркетингового исследования при разработке бизнес-идеи, как рассчитывать технико-экономические обоснования инвестиционной модели и про методы принятия стратегических решений по развитию бизнеса в условиях риска и неопределенности. Организовал мероприятие городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. В ведомстве отметили, что цикл обучающих мероприятий будет продолжен.

Вице-губернатор Владислав Кузнецов провел мастер-класс в мэрии Кургана
Фото: пресс-служба администрации Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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