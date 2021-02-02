В Кургане уволился чиновник, начинавший мусорную реформу

Мусорная реформа начиналась в Кургане при Булатове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Уволился начальник отдела по обращению с отходами регионального департамента природных ресурсов Анатолий Булатов. Он начинал мусорную реформу в Курганской области. Информацию о кадровой ротации URA.RU рассказал инсайдер.

«Уволился последний человек, который стоял у истоков разработки территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. До этого уволились еще два сотрудника отдела, которые занимались мусорной реформой», — пояснил источник.

По информации сотрудников департамента, причиной увольнения могли послужить конфликты с новым руководителем Станиславом Носковым. «Он отличается жестким стилем руководства, не всем это нравится. Особенно тем, кто давно в отрасли и считается профессионалом своего дела. Обидно, когда приходит человек из другой сферы [Носков экс-первый замруководителя областного МЧС] и не желает слушать», — отметили бывшие коллеги Булатова.

В отделе по обращению с отходами агентству подтвердили, что начальник уволился. В департамент направлен запрос.

Мусорная реформа в Курганской области стартовала 1 января 2020 года. С января 2021 года в регионе начала действовать новая схема размещения отходов. Согласно новой утвержденной схеме, которая критиковалась за несоответствие требованиям закона, всего в год в Курганской области образуются 250 тысяч тонн отходов, из которых 204 тыс. тонн везут на Шуховский полигон из 21 района области.