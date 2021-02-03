Титов: российский бизнес получит дополнительную помощь

Борис Титов заявил, что государство может продолжить поддерживать российский бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В 2021 году антикризисные меры поддержки для бизнеса могут продлить. О том, что возможен еще один пакет мер заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов.

«Двухпроцентные кредиты, я считаю, очень правильным было бы реструктуризировать, которые были — продлить, а потом увеличить объем, то есть опять начинать выдавать уже новые кредиты», — привел пример бизнес-омбудсмен в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что придумывать другие меры — не выгодно. Может оказаться так, что непроверенные меры просто не сработают.

Исходя из этого, Титов предположил, что государству следует продлить антикризисную помощь бизнесу. Правительство не закрывает этот вопрос и постоянно над ним думает, подчеркнул политик. Также бизнес-омбудсмен выступил за то, чтобы дополнительно поддержать простых россиян. Это поможет увеличить спрос на товары и услуги, объяснил Титов.

Ранее Титов попросил президента России Владимира Путина поднять налоги для некоторых бизнесменов. Также он рассказал главе государства, какой удар по бизнесу нанес коронавирус, напоминает телеканал « Царьград ».