Титов призвал Путина ввести новый налоговый режим

В России необходимо ввести специальный налоговый режим для ресторанов и кафе «УСН-общепит». С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, а для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников», — передает «Национальная служба новостей».
В письме Титова к президенту говорится, что с момента введения первых ковидных ограничений выручка предприятий общепита в отдельные месяцы снижалась как минимум на 50%, закрылось 20% предприятий индустрии. И по мнению бизнес-омбудсмена, этот процесс продолжается. Он считает, что в настоящий момент необходимо создать условия для роста компаний в этой сфере. Так, Титов считает возможным отмену НДС для предприятий отрасли или его снижение до 10%.
Ранее неоднократно сообщалось, что рестораторы столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Работодатели были вынуждены сократить зарплаты сотрудникам. Более того, многие заведения закрылись, часть владельцев пытается избавиться от бизнеса. Так, в Кургане из-за пандемии массово распродают кафе. На сайте с объявлениями Avito на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей.
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