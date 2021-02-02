Тюменский пожарный рассказал о неподобающем поведении своего начальника Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области сотрудник одной из пожарных частей попросил МЧС России и администрацию президента проверить его руководство. Об этом на своем Youtube-канале заявил Эдуард Тетеркин — водитель 18-го пожарно-спасательного отряда 131-й пожарно-спасательной части Тюменской области.

«Живем мы в селе Викулово, и это наш крик души. Наш начальник Сергей С. — самодур. Он считает, что платит нам зарплату, а за это мы должны исполнять его личные приказы. Он всех достал. Если люди пришли работать в МЧС, то они пришли спасать, а не катать алкашей-начальников. Прошу вышестоящие чины — с министерства [МЧС], управления, с аппарата президента: приезжайте к нам в Викулово, проведите проверку, у нас творится произвол», — заявил Эдуард Тетеркин в видео на своем Youtube-канале «HUNTER 86rus».

По словам мужчины, начальник отряда Сергей С. забирает у сотрудников премии. «Приезжает на посты, дает команду налить ему водки и сварить ухи, выпивает и едет обратно. Наматывает по 100-200 километров за ночь, прожигая казенный бензин. А в качестве „таксистов“ — сотрудники», — рассказывает Эдуард Тетеркин.

Также мужчина заявил, что зимой пожарные ездят на «летнем» топливе. «Зимнее» начальник заливает в бак своего джипа. «Были случаи, когда машины замерзали. В Абатском районе в пожаре сгорела одиннадцатиклассница. Потому что не успели потушить из-за неисправной техники. Дом сгорел дотла, и ребенок сгорел», — вспоминает Тетеркин.

По словам мужчины коллектив пожарных терпит выходки руководства из-за страха потерять работу и доход. Сам Эдуард Тетеркин уже написал заявление на увольнение.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Тюменской области. Получить комментарий от Сергея С. агентству не удалось — на рабочем месте его нет, с сегодняшнего дня он находится в отгуле.