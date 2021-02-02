По словам Балтиной, финансовая сторона сотрудничества общественников и «Маяка» еще не обсуждалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщики Екатеринбурга — единственные возможные спонсоры урбанистических проектов в городе, поэтому с ними нужно выстраивать отношения и совместно работать. Таким объяснением с URA.RU поделилась лидер сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина. Ранее она критиковала снос здания ПРОМЭКТа «Маяком», а накануне договорилась с корпорацией о совместном проекте в саду Нурова.

«Нельзя складывать яйца в одну корзину, это все-таки разные вещи. ПРОМЭКТ — это контруктивизм, и мы свои посты [о ситуации с его сносом] писали аргументированно. „Маяк“ является собственником усадьбы Нурова, и с кем нам разговаривать, как не с „Маяком“?» — сказала Балтина. Она отметила, что не в курсе сегодняшней ситуации вокруг сноса ПРОМЭКТа, поскольку «не окуналась в эту тему с декабря».

Также общественница подчеркнула, что сегодня деньги на проекты, подобные саду Нурова, есть только у строителей. «У нас нет других застройщиков, они такие, какие есть. <…> Они тоже горожане, и с ними нужно работать. Не воспитывать, а раз-го-ва-ри-вать. Если мы будем по-детски говорить, что „Маяк“ плохие, и мы с ними не будем дружить, что с этого выйдет, я не знаю», — резюмировала лидер сообщества «Парки и скверы». По словам Балтиной, финансовая сторона сотрудничества общественников и «Маяка» еще не обсуждалась.

Ранее сообщалось, что сообщество «Парки и скверы» вместе с корпорацией «Маяк» собираются создать арт-кластер с музеями, мастерскими и пространствами для художников в саду Нурова. При этом в конце 2020 года Балтина выступила против сноса здания ПРОМЭКТа ради проекта корпорации «Маяк».

Анна Балтина — лидер сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», которое стояло во главе протеста в сквере у драмтеатра весной 2019 года. Также общественница подала документы для участия в конкурсе на кресло главы города.