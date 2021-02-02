В ЯНАО раскрыли, когда возведут часть нового мегапроекта Артюхова

На Полярном Урале приступили к реализации проекта по созданию горнолыжного курорта, важность которого губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал не только для ямальцев, но и для всей страны. О том, что уже в течении года будет построена первая база туристического кластера, сообщается на сайте правительства округа.
«Первым этапом станет создание турбазы „Харбейская“. Проект включает в себя строительство гостиничного комплекса, а также перепрофилирование под гостиницу существующего административного здания природного парка. Всего будет создано 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс, зона для пикника. Турбаза будет общедоступной. Завершить проект планируется в течение года», — говорится в сообщении пресс-службы.
База «Харабейская» станет первым элементом туристического кластера мирового уровня. Президент РФ Владимир Путин внес этот проект в стратегию развития российской Арктики. Возвести его планируют к 2024 году.
Ранее URA.RU сообщало, что проект туристического кластера был успешно презентован в Москве. Его назвали лучшим на конкурсе «Управленческое мастерство», который проводил РАНХиГС.
На Ямале уже пытались создать туристический проект еще при губернаторе Дмитрии Кобылкине — был построен только спорткомплекс «Ямалкан», а госсубсидию в 350 млн рублей, которую потратили не по назначению, вернули спустя 3 года через суд.
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