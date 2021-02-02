В ХМАО работодатели задолжали рекордную сумму из-за коронавируса

В ХМАО в период пандемии работодатели задолжали сотрудникам 350 млн рублей, в прошлом году задолженность составила 290 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«В результате принятых мер во взаимодействии с органами власти автономного округа в минувшем году погашены долги по зарплате на сумму почти 350 млн рублей. В 2019 году погашены долги на сумму более 290 млн рублей», — добавили в пресс-службе.
Член регионального штаба ОНФ в Югре Владимир Зиновьев рассказал корреспонденту URA.RU, что из-за пандемии многие предприниматели оказались в тяжелой ситуации и не могли выплачивать зарплаты в полном объеме. «Предприниматели брали на себя риски, чтобы сохранить коллектив. Далеко не всегда это было умышленное удержание, просто нечем было платить», — говорит Зиновьев.
Ранее URA.RU писало, что на самого богатого депутата в Сургуте завели уголовное дело. Он не платил зарплату дольше двух месяцев подряд и задолжал работникам больше 3 млн рублей.
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