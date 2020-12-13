Самого богатого депутата думы Сургута Евгения Барсова признали виновным в невыплате зарплаты подчиненным. Информация об этом содержится на сайте мирового суда ХМАО.
«Барсов Е.В., являясь генеральным директором ОАО „Сургутстройтрест“, умышленно, осознавая общественную опасность своего бездействия, из корыстной или иной личной заинтересованности, при наличии на расчетных счетах ОАО „Сургутстройтрест“ денежных средств — полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев подряд в общем объеме 3 млн 559 тысяч 319 рублей», — написано в приговоре.
По приговору суда Барсов оштрафован на 200 тысяч рублей. Однако на сайте сургутского городского суда появилась информация о повторном рассмотрении дела. Сам Барсов в разговоре с URA.RU не стал ничего комментировать, сославшись на занятость.
Ранее URA.RU сообщало, что Барсов по итогам декларационной кампании 2019 года стал самым богатым депутатом сургутской думы. Его доход составил 72,3 млн рублей, он также имеет десять земельных участков, 26 квартир, три автостоянки, десять нежилых помещений и собственный газопровод. При этом у депутата имелись долги перед югорским фондом капитального ремонта и «Городскими тепловыми сетями» за отопление.
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