02 февраля 2021

Власти Тюмени изменили правила по коронавирусу для вахтовиков

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В Тюменской области вахтовые рабочие смогут миновать этап обсервации, если будут вакцинированы от коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области изменили правила, согласно которым вахтовые рабочие из других регионов смогут приступать к работе на месторождениях. Документ о внесении изменений подписала главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

«Работники с отрицательным результатом ПЦР, отсутствием lgG и наличием lgM, подлежат 14-дневной обсервации (при отсутствии показаний для госпитализации). На 8-10 дней проводится повторное исследование методом ПЦР и на наличие антител», — говорится в постановлении главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо.

Другими словами, если в крови вахтовиков найдут антитела, указывающие на текущее заболевание коронавирусом, им грозит не только карантин, но и повторная проверка. Ранее такое правило в документах отсутствовало.

Кроме того, теперь условием, при котором обсервация будет не нужна, является вакцинация, после которой выработались lgG. При этом карантин отменяется, даже если в крови найдут «подозрительные» антитела lgM.

Также, если ранее lgM было поводом для незамедлительной изоляции больного в больнице, но теперь это правило будут применять, только если коронавирус нашли методом ПЦР (т.е. после взятия мазков изо рта и носа, а не анализа крови).

Помимо этого, организаторы обсерваторов теперь не должны уведомлять Роспотребнадзор о результатах обследования вахтовых работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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