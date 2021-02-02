В ХМАО массово сгорают автомобили

В ХМАО массово загораются автомобили из-за прошедших морозов. С 1 января зарегистрировано 93 воспламенения автомобилей, это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) ХМАО.
«С 1 января в Югре зарегистрировано 93 автомобильных пожара, на 66 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля, вызвавшее неисправность систем или электрооборудования, стало основной причиной возгорания», — говорят в пресс-службе.
В МЧС ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что одной из причин частых возгораний в этом году стали сильные морозы. «Низкая температура способствует более частой работе и нагрузке на автомобиль. В холодную погоду пластиковые и резиновые детали замерзают, что приводит к нарушению целостности механизмов. А это, в свою очередь, может привести к возгоранию», — объясняют спасатели.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО обнаружена сгоревшая машина с двумя трупами. Машину обнаружили в Сургутском районе на Федоровском месторождении.
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