02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ХМАО массово сгорают автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
В ХМАО в период с 1 по 31 января сгорело 93 автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО массово загораются автомобили из-за прошедших морозов. С 1 января зарегистрировано 93 воспламенения автомобилей, это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) ХМАО.

«С 1 января в Югре зарегистрировано 93 автомобильных пожара, на 66 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля, вызвавшее неисправность систем или электрооборудования, стало основной причиной возгорания», — говорят в пресс-службе.

В МЧС ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что одной из причин частых возгораний в этом году стали сильные морозы. «Низкая температура способствует более частой работе и нагрузке на автомобиль. В холодную погоду пластиковые и резиновые детали замерзают, что приводит к нарушению целостности механизмов. А это, в свою очередь, может привести к возгоранию», — объясняют спасатели.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО обнаружена сгоревшая машина с двумя трупами. Машину обнаружили в Сургутском районе на Федоровском месторождении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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