Дочка «Газпрома» судится с курганскими властями из-за льгот

ООО «Газпром межрегионгаз Курган» оценило месячные убытки от льгот многодетным в 1,2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Газпром межрегионгаз Курган» требует взыскать из бюджета Курганской области более 1,2 млн рублей. На такую сумму дочернее предприятие «Газпрома» оценило убытки в декабре 2020 года, связанные с предоставлением льгот на коммунальные услуги. Такое исковое заявление поступило в арбитражный суд региона.

«ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ обратилось в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Курганской области в лице финансового управления о взыскании за счет казны Курганской области убытков, связанных с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг за период с 01.12.2020 по 31.12.2020», — говорится в материалах дела. Общая сумма убытков — 1,22 млн рублей.

Судебное заседание назначено на 25 февраля. К рассмотрению дела в качестве третьих лиц привлекли Минфин России, управление Федерального казначейства по Курганской области и главное управление соцзащиты населения региона. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу главы региона. На момент публикации ответ не поступал.

Это уже не первый подобный иск от ООО «Газпром межрегионгаз Курган» к финуправлению региона. Так, в конце января арбитражный суд Курганской области признал обоснованными требования компании о взыскании из региональной казны 775,8 тысячи рублей. На такую сумму дочка «Газпрома» оценила убытки, связанные с предоставлением льгот многодетным семьям Кургана по оплате коммунальных услуг в ноябре 2020 года.