Показ оперы «Руслан и Людмила» перенесли в филармонию (архивное фото)
В Кургане показ оперы «Руслан и Людмила», запланированный на 4 июля на Троицкой площади, перенесен в Большой зал областной филармонии из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Показ оперы перенесли из-за погоды. Всех приглашают внутрь и бесплатно раздают билеты», — сообщил корреспондент. На видео: в филармонии почти полный зал.
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