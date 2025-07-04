В Кургане из-за дождя перенесли показ оперы в филармонию. Видео

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Показ оперы «Руслан и Людмила» перенесли в филармонию (архивное фото)
Показ оперы «Руслан и Людмила» перенесли в филармонию (архивное фото) Фото:

В Кургане показ оперы «Руслан и Людмила», запланированный на 4 июля на Троицкой площади, перенесен в Большой зал областной филармонии из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Показ оперы перенесли из-за погоды. Всех приглашают внутрь и бесплатно раздают билеты», — сообщил корреспондент. На видео: в филармонии почти полный зал.

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В Кургане показ оперы «Руслан и Людмила», запланированный на 4 июля на Троицкой площади, перенесен в Большой зал областной филармонии из-за дождя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Показ оперы перенесли из-за погоды. Всех приглашают внутрь и бесплатно раздают билеты», — сообщил корреспондент. На видео: в филармонии почти полный зал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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