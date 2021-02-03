РФ и США официально продлили Договор о стратегических вооружениях

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) между Россией и США официально продлен на пять лет. Такое заявление сделали в МИД РФ.
«ДСНВ будет действовать без каких-либо изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года», — передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу после обмена соответствующими нотами.
«Новые результаты в российско-американском диалоге по контролю над вооружениями потребуют от сторон значительных усилий», — отметили в МИД РФ, комментируя продление договора. В МИД РФ подчеркнули, что ключевое значение для достижения договоренности имел телефонный разговор Путина с Байденом 26 января.
Москва уже призвала Вашингтон «проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности». В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продление Договора по СНВ «укрепляет безопасность Штатов и их союзников».
Договор СНВ-3 заменил договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года. Согласно документу, к стратегическим наступательным вооружениям относятся:
- межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования с максимальной дальностью пуска свыше 5500 км;
- баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с максимальной дальностью пуска свыше 600 км;
- тяжелые бомбардировщики (ТБ) — бомбардировщики (самолеты-носители) с дальностью полета более 8000 км или оснащенные крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) с максимальной дальностью пуска более 600 км.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что продление ракетного договора СНВ-3 с США произошло благодаря длительной плодотворной работе. Он отметил, что пятилетний срок, на который государствам удалось продлить договор, «позволит поработать либо над дальнейшим продлением договора, либо над новым текстом договора».
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