В Кремле объяснили продление ракетного договора с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Договор СНВ-3 продлили на условиях российской стороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Продление ракетного договора СНВ-3 с США произошло благодаря длительной плодотворной работе. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этому предшествовала напряженная работа, которая должна была ускориться в свете приближающегося дедлайна», — ответил Песков URA.RU во время общения с журналистами. Он отметил, что пятилетний срок, на который государствам удалось продлить договор, «позволит поработать либо над дальнейшим продлением договора, либо над новым текстом договора».

Ранее президент России Владимир Путин и новый президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор, пишет «Федеральное агентство новостей». Лидеры договорились продлить договор СНВ на условиях Москвы, сообщает RT. Госдума РФ уже одобрила его продление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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