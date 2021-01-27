В Кремле объяснили продление ракетного договора с США

Договор СНВ-3 продлили на условиях российской стороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Продление ракетного договора СНВ-3 с США произошло благодаря длительной плодотворной работе. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этому предшествовала напряженная работа, которая должна была ускориться в свете приближающегося дедлайна», — ответил Песков URA.RU во время общения с журналистами. Он отметил, что пятилетний срок, на который государствам удалось продлить договор, «позволит поработать либо над дальнейшим продлением договора, либо над новым текстом договора».

Ранее президент России Владимир Путин и новый президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор, пишет « Федеральное агентство новостей ». Лидеры договорились продлить договор СНВ на условиях Москвы, сообщает RT. Госдума РФ уже одобрила его продление.