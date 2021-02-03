Дженнифер Лопез снимется для Netflix в необычной роли

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Джей Ло сыграет роль матери-киллера в новом боевике Netflix Фото: Instagram / jlo

Актриса Дженнифер Лопес решила появиться в большом кино в необычном для нее амплуа. Она сыграет роль наемного убийцы в новом фильме стриминговой платформы Netflix.

«Дива сыграет главную роль в боевике „Мать“. Сама же и спродюсирует фильм. Роль она выбрала эффектную, где сможет показать себя во всей красе: Джей Ло сыграет наемную убийцу», — сообщает официальный telegram-канал Netflix. В центре сюжета — киллер, которая вынуждена выйти из тени, чтобы спасти свою дочь. Источники, знакомые с сюжетом, утверждают, что фильм будет снят в духе боевика «Леон» от Люка Бессона.

Срежиссирует «Мать» Ники Каро — постановщица диснеевского фильма «Мулан» 2020 года. Сценарий для фильма написала Миша Грин, которая ранее работала над сериалами «Подземка», «Герои» и «Сыны анархии».

Джей Ло известна, прежде всего, своими ролями в романтических комедиях. Изредка актриса появляется в боевиках и триллерах, например, в фильме «С меня хватит» 2003 года. Также Джей Ло является одной из самых высокооплачиваемых певиц. Актриса также попадает в различные рейтинги самых сексуальных женщин мира, пишут «Дни.ру».

Осенью Netflix провел полную локализацию видеосервиса. Теперь его интерфейс, фильмы и сериалы доступны на русском языке и с русскими субтитрами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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