Дженнифер Лопез снимется для Netflix в необычной роли

Актриса Дженнифер Лопес решила появиться в большом кино в необычном для нее амплуа. Она сыграет роль наемного убийцы в новом фильме стриминговой платформы Netflix.
«Дива сыграет главную роль в боевике „Мать“. Сама же и спродюсирует фильм. Роль она выбрала эффектную, где сможет показать себя во всей красе: Джей Ло сыграет наемную убийцу», — сообщает официальный telegram-канал Netflix. В центре сюжета — киллер, которая вынуждена выйти из тени, чтобы спасти свою дочь. Источники, знакомые с сюжетом, утверждают, что фильм будет снят в духе боевика «Леон» от Люка Бессона.
Срежиссирует «Мать» Ники Каро — постановщица диснеевского фильма «Мулан» 2020 года. Сценарий для фильма написала Миша Грин, которая ранее работала над сериалами «Подземка», «Герои» и «Сыны анархии».
Джей Ло известна, прежде всего, своими ролями в романтических комедиях. Изредка актриса появляется в боевиках и триллерах, например, в фильме «С меня хватит» 2003 года. Также Джей Ло является одной из самых высокооплачиваемых певиц. Актриса также попадает в различные рейтинги самых сексуальных женщин мира, пишут «
Осенью Netflix провел полную локализацию видеосервиса. Теперь его интерфейс, фильмы и сериалы доступны на русском языке и с русскими субтитрами.
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