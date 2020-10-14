14 октября 2020

Netflix стал доступен для россиян. Расценки

© Служба новостей «URA.RU»
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Netflix перевел фильмы и сериалы на русский язык Фото: Анна Майорова © URA.RU

Netflix провел полную локализацию видеосервиса. Теперь его интерфейс, фильмы и сериалы доступны на русском языке и с русскими субтитрами. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал „Эпидемия“, который уже доступен на Netflix по всему миру», — приводит «Интерфакс» сообщение компании.

Помимо видео на русском языке, с четверга все платежи будут проводиться в рублях. Всего на сервисе будут действовать три ежемесячных тарифа: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей. За эти деньги пользователи получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR. Кроме того, компания запустила российские официальные аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, а также русскоязычную службу поддержки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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