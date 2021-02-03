Главреда «Медиазоны» арестовали за участие в митинге на 25 суток

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы.
«Признать виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ. Арестовать на 25 суток», — приводит решение суда издание «Подъем». Смирнова признали виновным в организации акции 23 января путем ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в Twitter, отмечает адвокат журналиста Федор Сирош. Судья посчитал, что ретвит был призывом к участию в акции в поддержку Навального. Официально формулировка звучит «за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия».
Смирнов был задержан 30 января и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы. Впоследствии его отпустили под обязательство о явке. Поводом для задержания стали призывы в соцсетях принять участие в несанкционированной акции 23 января, передает ТАСС.
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