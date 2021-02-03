03 февраля 2021

Муж Скабеевой собирается на выборы в Госдуму от ЕР

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Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, портрет, попов евгений
Евгений Попов собирается стать депутатом Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1», муж журналистки Ольги Скабеевой — Евгений Попов — собирается принять участие в выборах в Госдуму. Он может выдвинуться от «Единой России».

«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное и я готов его обсуждать», — цитирует Попова РБК.

Попов будет избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков. Источник агентства сообщил, что руководство ЕР не хочет видеть Лысакова в Госдуме следующего созыва. Причина — публикации депутата в его телеграм-канале «ДУМАем», в котором Лысаков критиковал действия Кремля.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов. Такой результат оптимальны оптимальным, подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. 45% по спискам обеспечит единороссам 101 мандат в Госдуме. Чтобы достичь конституционного большинства (301 мандат), ЕР нужно будет провести в парламент еще 200 депутатов в качестве одномандатников (из 225 возможных).

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© Служба новостей «URA.RU»
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