Муж Скабеевой собирается на выборы в Госдуму от ЕР

Телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1», муж журналистки Ольги Скабеевой — Евгений Попов — собирается принять участие в выборах в Госдуму. Он может выдвинуться от «Единой России».
«Со мной ведутся такие переговоры. Предложение интересное и я готов его обсуждать», — цитирует Попова РБК.
Попов будет избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков. Источник агентства сообщил, что руководство ЕР не хочет видеть Лысакова в Госдуме следующего созыва. Причина — публикации депутата в его телеграм-канале «ДУМАем», в котором Лысаков критиковал действия Кремля.
Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму должна набрать не менее 45% голосов. Такой результат оптимальны оптимальным, подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. 45% по спискам обеспечит единороссам 101 мандат в Госдуме. Чтобы достичь конституционного большинства (301 мандат), ЕР нужно будет провести в парламент еще 200 депутатов в качестве одномандатников (из 225 возможных).
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