Счетная палата РФ готовит масштабную проверку банков

Аудиторы Счетной палаты РФ планируют в этом году проверить банки с государственным участием. Это указано в плане мероприятий ведомства на 2021 год.
«Счетная палата планирует проанализировать подходы к формированию дивидендной политики у государственных банков и их дочерних компаний», — пишет ТАСС. Причиной стало то, что не все банки дают государству 50% прибыли, по итогам аудита некоторые из них могут полностью или частично продать, уточняет РИА «Новости» в своем telegram-канале. В список вошли: Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Газпромбанк, РНКБ, «Банк Дом.РФ», ВБРР и другие.
В целом, СП РФ запланировала на этот год 414 мероприятий большая часть которых коснется социальной сферы. Будут оцениваться меры по борьбе с пандемией, антикризисные программы, исполнение национальных проектов и многое другое.
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