Экономисты: высокие цены на нефть не помогут России

Конкуренция на нефтяном рынке мешает продажам российского сырья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рост цен на нефть не поможет восстановлению российской экономики. Таким мнением с URA.RU поделились экономисты.

Согласно прогнозу Информационного управления при Минэнерго США, при позитивном сценарии стоимость барреля нефти марки Brent может вырасти до 173 долларов к 2050 году. Максимум цены на нефть этой марки составлял 143,9 доллара за баррель в 2008 году.

«Рост цен вам не поможет, если у вас эта нефть не покупается. Цена не является единственным фактором успеха», — сказал доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он отметил, что сейчас очень много конкурентов, которые могли занять определенные ниши на нефтяном рынке. Эксперт считает, что прогноз Минэнерго США верный, но бесполезный. По его словам, этот документ направлен не на экономику, а на политические решения.

Преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает, что пока нефть будет приносить доходы государственному бюджету и представителям элиты серьезных структурных изменений в экономике ждать не стоит. «Российская экономика серьезно больна. Пока нефть приносит большие деньги, разговоров о каких-то изменениях и новых технологиях много, но как правило ничего не делается. Чтобы экономика была более динамичной, нужно, чтобы она была развернута в сторону перерабатывающей промышленности», — рассказал Юрченко. Эксперт считает, что изменений стоит ждать только, если нефть кончится или сильно подешевеет.

2 февраля стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 58 долларов за баррель, передает «Национальная служба новостей». Это произошло впервые с февраля прошлого года. Сейчас сырье торгуется по 58,78 доллара за бочку.