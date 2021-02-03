Минэнерго США спрогнозировало рекордный рост цен на нефть

Стоимость барреля нефти марки Brent может вырасти до 173 долларов к 2050 году. Об этом свидетельствует прогноз Информационного управления при Минэнерго США.
Специалисты рассматривают три сценария — положительный, негативный и реалистичный. При позитивном сценарии цены на нефть марки Brent достигнут 173 долларов за баррель к 2050 году по курсу доллара за 2020 год», — передает ТАСС.
При негативном сценарии, по мнению аналитиков, стоимость нефти достигнет 48 долларов за баррель». При реалистичном сценарии нефть будет стоить 95 долларов. При этом исторический максимум цены на нефть марки Brent составлял 143,9 доллара за баррель в 2008 году. Отмечается, что эксперты ориентировались в своих оценках на возможные решения ОПЕК и не входящих в организацию государств, а также на мировой спрос углеводородов и сбалансированность рынка нефти.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи. Было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки. Аналитики заявили, что цена нефти в 2021 году будет колебаться в районе 50-55 долларов за баррель. На стоимость «черного золота» повлияют коронавирусные локдауны и растущая добыча нефти в Ливии.
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