03 февраля 2021
02 февраля 2021

В Челябинске фонтан кипятка ударил в окна жилого дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи
Тепла в квартирах трех многоэтажных домов нет уже 12 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Серьезная коммунальная авария произошла в Металлургическом районе Челябинск в ночь на 4 февраля. Гейзер кипящей воды ударил в стену жилого дома, коммунальные службы спасают попавшие под отключение детсад и многоэтажки.

«Кипяток с доставкой на 4-й этаж. Между домами 13 и 15 на Богдана Хмельницкого», — пишут в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)». «Сейчас тюкнет морозец минус 15, ледовое побоище ждем, товарищи», — комментирует пользователь Анна Кудрявцева. «Собственный горячий источник», — поддерживает Инна Охотник.

«Авария на теплотрассе диаметром 150 мм произошла 3 февраля, в 22:10 были отключены от тепла три многоэтажных жилых дома и детский сад. Бригады МУП „ЧКТС“ всю ночь работали на месте аварии, сейчас работы продолжаются — восстановить подачу тепла планируется в 12:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото: группа «Подслушано ЧМЗ (Official)» в «ВК»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...