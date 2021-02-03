Серьезная коммунальная авария произошла в Металлургическом районе Челябинск в ночь на 4 февраля. Гейзер кипящей воды ударил в стену жилого дома, коммунальные службы спасают попавшие под отключение детсад и многоэтажки.
«Кипяток с доставкой на 4-й этаж. Между домами 13 и 15 на Богдана Хмельницкого», — пишут в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)». «Сейчас тюкнет морозец минус 15, ледовое побоище ждем, товарищи», — комментирует пользователь Анна Кудрявцева. «Собственный горячий источник», — поддерживает Инна Охотник.
«Авария на теплотрассе диаметром 150 мм произошла 3 февраля, в 22:10 были отключены от тепла три многоэтажных жилых дома и детский сад. Бригады МУП „ЧКТС“ всю ночь работали на месте аварии, сейчас работы продолжаются — восстановить подачу тепла планируется в 12:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
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