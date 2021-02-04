Счетная палата России приедет с проверкой на «Уралвагонзавод»

Аудитором предприятия выступит государственный советник России первого класса Олег Савельев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетная палата России в 2021 году проведет проверку на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, Свердловская область). Об этом сообщается в опубликованном графике контрольных мероприятий органа внешнего государственного аудита на 2021 год.

«Контрольное мероприятие „Оценка эффективности расходования средств федерального бюджета, направленных на развитие технологической и производственной базы организаций обороннопромышленного комплекса, обеспечивающих выпуск бронетанкового вооружения и техники“ в акционерном обществе „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф. Э. Дзержинского“», — указано в документе.

Аудитором предприятия выступит государственный советник России первого класса Олег Савельев. С 2008 по 2014 годы он был заместителем министра экономического развития РФ. В документе на данный момент не указаны даты проверок.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе корпорации не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

«Уралвагонзавод» — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик грузовых вагонов и полувагонов. В начале 2020 года УВЗ покинул председатель совета директоров Игорь Холманских (экс-полпред президента в УрФО). По данным источников URA.RU, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На конец августа 2020 года завод участвовал в качестве ответчика в делах на сумму в пять миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что правительство России может реструктуризировать долги корпорации «Уралвагонзавод» по кредитам, взятым в ВТБ.