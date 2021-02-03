В ХМАО возбудили уголовное дело на руководство школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте на руководство школы №31 завели уголовное дело. В следственном комитете ХМАО считают, что по вине руководителей чуть не утонул ученик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место происшествия направлена следственная группа из аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавляют в следкоме.

Источник в силовых структурах рассказал агентству, что сейчас мальчик находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, он не может дышать самостоятельно. Дело возбуждено по статье 293 УК РФ ч.2 (халатность), статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после урока по плаванию школьник попал в госпиталь. Третьеклассник во время игры в бассейне захлебнулся и начал тонуть.