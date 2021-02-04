Хакеры объяснили, чем опасно раскрытие геолокации россиян

Данные о геолокации не удастся скрыть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если информацию о местоположении сотовых телефонов россиян вывести из-под тайны связи, то этим могут воспользоваться преступники. Таким мнением с URA.RU поделились хакеры и эксперты в области информационной безопасности.

В Минцифры РФ считают, что рассекречивание этих данных упростит поиск пропавших людей. Сейчас проект направлен на рассмотрение в заинтересованные Федеральные органы исполнительной власти, а затем будет вынесен на общественное обсуждение.

«Я думаю, что хотят начать продавать персональные данные. Это в качестве последствия принятия законопроекта», — отметил специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артимович. Он считает, что тот, кто лоббировал этот закон может быть заинтересован в продаже данных. По его мнению, рассекречивание данных о местоположении не нужно представителям силовых структур, так как они могут получить их до решения суда. Эксперт подчеркнул, что отключение геолокации на смартфоне не поможет, так как ее отслеживают с помощью вышек сотовой связи.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин назвал инициативу абсурдом. По его словам, это приведет к росту числа мошенников. В интернете эти данные будут использовать для показа рекламы, предположил хакер. Также он считает, что информацию о геолокации могут собирать вполне реальные, а не виртуальные преступники. «Это может привести к угрозе жизни тех же самых политиков или других известных людей, возможно повысится уровень такого рода преступности», — предположил Вакулин.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что сейчас для слежки не нужны специализированные знания и навыки, за ребенком можно следить с помощью определенных приложений, передает « Федеральное агентство новостей ». За гражданами могут следить, если они случайно установили на смартфон вирус под видом безобидной программы.