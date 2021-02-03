03 февраля 2021

Информация о геолокации смартфонов перестанет быть тайной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в НСН. Москва, телефон, смартфон
Информацию о местоположении телефона следствие сможет получить без судебного решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информацию о местоположении сотовых телефонов могут вывести из-под тайны связи. Соответствующий законопроект разработан в Минцифры РФ.

«Законопроект вносит изменения в федеральный закон о связи, конкретно — в статью 63 („Тайна связи“)», — пишет ТАСС. В документе говорится, что сведения оператора связи о геолокации смартфонов можно будет передать следственным органам без судебного решения, только по запросу. По мнению авторов законопроекта, это сможет упростить, к примеру, поиск пропавших людей.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp обязал пользователей соцсети отправлять личные данные в Facebook.Передаваться будут данные о номере телефона, мобильном устройстве пользователя и его IP-адресах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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