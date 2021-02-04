Брокер пояснил, как из-за профессии россияне не получают ипотеку

Человек может не купить новое жилье, если работает не по профессии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Банки могут отказать в выдаче ипотечного кредита, если человек работает не по своей специальности. Об этом рассказал президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

«Понятное дело, что прямой корреляции между образованием и занятостью, как мы понимаем, не существует в нашей стране, и половина выпускников не работает по специальности. Но определенная зависимость все-таки есть», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Ридус». По его словам, банкам важно понять, насколько человек востребован на рынке труда, насколько устойчива его занятость, по его специальности есть ли дальнейшие перспективы и рост.

«Задача андеррайтера — это оценить платежеспособность клиента — его способность на протяжении жизни кредита платить по этому кредиту. Естественно, если это сотрудник, работающий по найму, нужно оценить, насколько устойчива его занятость в случае увольнения», — уточняет Лопатин. Так, банки неохотно выдают кредиты людям, занятым на градообразующих предприятиях в моногородах, так как в случае закрытия, у человека не будет других источников дохода.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что россиянам могут отказать в ипотеке из-за непристойных фотографий и комментариев на тему религии или политики. Сейчас кредитные организации стали строже оценивать заемщиков, что привело к снижению доли положительных решений по ипотекам.