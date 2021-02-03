03 февраля 2021

Челябинского коммунальщика поймали на крупной взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, за контракты на освещение бизнесмены дали взятку в 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске главный инженер муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (МБУ «ЭВИС») Денис Бабухин обвиняется в получении крупной взятки сразу от двух бизнесменов. Обвинение предъявлено всем троим, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По версии следствия, обвиняемый получил 200 тысяч рублей от бизнесменов за общее покровительство при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов и оплаты за выполненные работы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Коммунальщик обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), предприниматели — по пунктам «а, б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Всем участникам сговора грозит максимально до 12 лет лишения свободы со штрафом до 12 млн рублей.

МБУ «ЭВИС» занимается обслуживанием централизованной системы водоотведения улично-дорожной сети города (ливневой канализации), уличного освещения и инженерной инфраструктуры улично-дорожной сети Челябинска. Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, они же ведут оперативное сопровождение уголовного дела. Расследование продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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