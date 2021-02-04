Умер заслуженный врач России, работавший с вакцинами

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Николай Филатов скончался в возрасте 66 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве скончался заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов. Об этом сообщили в институте.

«Филатову было 66 лет», — пишет РБК. В НИИ причину смерти не уточнили.

С конца 1980-х по 2012 год Филатов был главным санитарным врачом Москвы. Специалист удостоен звания заслуженного врача России.

В октябре 2020 года он дал интервью изданию «БИЗНЕС Online» в котором раскрытиковал ограничения связанные с коронавирусом. Он подчеркивал, что заболеваемость респираторными инфекциями была высокой, но о пандемии никто не говорил. Специалист также рекомендовал капать в нос интерферон для защиты от заражения коронавирусом. Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев объяснил, что данная мера может вызвать расстройство психики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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